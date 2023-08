Vuurspuwende vogels en overnachten in vrachtwagen: 45.000 metalfans genieten van totaalbeleving op Alcatraz

Naast de muziek was er ook heel wat anders te beleven op Alcatraz. Het festival zet sterk in op visueel spektakel. Blikvanger van dit jaar was een metershoge ijzeren vogel die kon bewegen én, jawel, vuurspuwen. “We blijven inzetten op beleving zonder dat het kermis wordt”, zegt De Riemacker. En die aanpak lijkt te lonen: “In vergelijking met festivals als Wacken in Duitsland of Dynamo in Nederland is dit een klein festival, maar qua sfeer is Alcatraz ongeëvenaard”, zegt bezoeker Lars (51) uit Temse.