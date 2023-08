Antilliaanse Feesten in Hoogstraten blikken terug op topeditie

In Hoogstraten zitten de 40ste Antilliaanse Feesten erop. "De camping stroomt deze zondagochtend leeg. Dat gaat gepaard met heel wat muziek en sfeer. Het is zelfs een aangename muzikale file tot op de snelweg", zegt Freya Verschueren van de festivalorganisatie. Naar schatting 30.000 muziekliefhebbers kwamen drie dagen lang genieten van Caraïbische en latin muziek in de Noorderkempen.