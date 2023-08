Mensen blijven het Kanaal oversteken: hoe het Britse asielbeleid letterlijk en figuurlijk op grenzen botst

Recente cijfers van Frontex, de Europese grenswacht, hebben het over 27.000 mensen die dit jaar al de oversteek hebben gemaakt. Dat zegt Ruben Wissing, die aan de Universiteit Gent onderzoek doet naar migratierecht. "Dat cijfer ligt in de lijn van vorig jaar, dat een recordjaar was, met een zeer sterke stijging".



Nauwelijks tien jaar geleden gebeurde het zo goed als nooit dat migranten en vluchtelingen het Verenigd Koninkrijk probeerden te bereiken via het Kanaal. Dat deden ze via de weg, vaak verstopt in vrachtwagens, of via het spoor. De controles langs die weg zijn de voorbije jaren steeds strenger geworden.