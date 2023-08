Assenede apetrots op kersverse wereldkampioene: 600 mensen zien Lotte Kopecky op groot scherm goud veroveren

Het gemeenteplein van Assenede liep zondagmiddag goed vol om, op groot scherm, Lotte Kopecky de wereldtitel te zien grijpen.

"We waren het er binnen het schepencollege van Assenede, na de eerdere straffe stoten van Lotte, snel over eens dat we een groot scherm zouden plaatsen op het marktplein. Daar konden we dan samen hopen op een wereldtitel" zegt feestschepen David Vercauteren (Samenplus).