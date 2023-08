BEKIJK: Rij mee op kleine stoomtreintjes in Turnhout

In Turnhout organiseren de leden van de stOOmgroep hun jaarlijkse opendeurweekend in de zomer. Wie wil, kan zelf meerijden op een van de vele miniatuurstoomtreinen. "Het is een feestdag voor ons. We stoken echt vuur met hout en kolen om onze locomotieven onder druk te krijgen zodat ze kunnen rijden en lawaai maken op stoom. Een achttal locomotieven staan klaar. Ze zijn sterk genoeg om mensen mee te vervoeren", zegt Danni Bellemans van de vereniging.