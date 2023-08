Belgische Ryanair-piloten staken vandaag en morgen: 88 vluchten geschrapt op Charleroi

Wie voor vandaag of morgen een vlucht geboekt had met Ryanair van op of naar de luchthaven van Charleroi, heeft de afgelopen 48 uren mogelijk al een bericht gekregen van de Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair dat die vlucht geannuleerd werd.

Alles opgeteld worden vandaag en morgen 88 inkomende en uitgaande vluchten op "Brussels South Charleroi Airport" geschrapt. Aanleiding van de derde pilotenstaking bij Ryanair in een maand tijd, is het aanslepende conflict dat ze hebben met hun Ierse werkgever.