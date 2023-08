20.000 euro om naar Europa te komen: 19 verdachten van mensensmokkel opgepakt in Spanje

De smokkelroute begint in Libanon, waar de Syriërs 4.000 euro betalen voor een vlucht vanaf de luchthaven van Beiroet naar Egypte. Vanuit Egypte gaat de reis over de weg via Libië en Tunesië naar Algerije, waar in Oran of Mostaganem op de boot wordt gestapt voor de oversteek naar Spanje. De reis over de weg kost 3.500 euro, voor die over zee wordt 10.000 euro gevraagd.