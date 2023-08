Afgeladen Oude Markt sluit het Leuvense festivalseizoen af met Half Oogst

Het was dan ook geen evidente festivalzomer. Net zoals bij heel wat evenementen deze zomer, heeft het slechte weer regelmatig roet in het eten gegooid. De Beleuvenissen bleven hier grotendeels van gespaard. Maar op Hapje Tapje was het echt een ramp. Ook Half Oogst hield het niet volledig droog.

Toch blikt organisator Kris Peeters tevreden terug. "Dat regenweer hebben we natuurlijk niet in de hand. De voorbije jaren leek Het Groot Verlof altijd geluk te hebben, maar wat we nu op Hapje Tapje meemaakten, zagen we nog nooit. En toch was er meer volk dan je op zo'n moment zou denken. Het Leuvense publiek stelt absoluut niet teleur."

De Beleuvenissen bracht in totaal 80.000 man bij elkaar en ook evenementen als Leuven Zingt, Leive Vloms, Hapje Tapje en Half Oogst zorgden voor een overvolle Oude Markt.