Dierenvoedselbank Turnhout stopt ermee: geen sponsor of geld van de stad 

Donderdag 17 augustus valt het doek voor de Turnhoutse dierenvoedselbank. Dat maken de organisatoren bekend in een persbericht. "Door het wegvallen van onze hoofdsponsor zijn wij op zoek gegaan naar nieuwe sponsors van dierenvoedsel. Tot op vandaag zijn we daarin niet geslaagd", klinkt het. In 2021 startte het Turnhoutse initiatief om honden- en kattenbaasjes in financiële moeilijkheden te helpen.