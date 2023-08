Dit zijn de tien finalisten van Zomerhit 2023

Ook The Starlings en Ozark Henry staan in de finale, met hun samenwerking "Under Your Spell". Een samenwerking die vorig jaar is ontstaan in de backstage van Zomerhit, en mogelijk ook nog een vervolg krijgt. "We schrijven heel graag met Piet (Goddaer, van Ozark Henry, red.)", reageren Tom en Kato van The Starlings. En nu staan ze dus samen in de finale van Zomerhit 2023.