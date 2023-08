Dronken spookrijder rijdt in op tegenligger in Antwerpen

Afgelopen nacht kon de Antwerpse politie nog verschillende dronken brokkenpiloten betrappen. In Merksem heeft een beschonken bestuurder van 38 het straatmeubilair van de Borrewaterstraat in puin gereden. Hij pleegde vluchtmisdrijf maar werd later in Deurne opgepakt. Zijn auto bleek niet gekeurd en werd getakeld. De man is zijn rijbewijs kwijt.

In Wilrijk reed een dronken twintiger in op twee geparkeerde auto's in de Doornstraat met schade tot gevolg. Op de Bisschoppenhoflaan in Deurne week een auto verdacht veel af van zijn rijvak en raakte daarbij een taxi. De bestuurder van 25 had te veel gedronken, zijn rijbewijs is ingetrokken.