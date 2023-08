Brusselse jeugd wil minder terrassen en meer vrije ruimte: "Actie kan start zijn van verandering" 

Boie begrijpt dat er activiteiten georganiseerd worden in een stad, maar hij hekelt het idee dat alles geconcentreerd is in het "hypercentrum". "Er is meer in Brussel dan alleen de oppervlakte tussen het Centraal Station en het Beursplein. Waarom gebruiken we niet alle deelgemeenten van Brussel? We kunnen de activiteiten beter verdelen, zodat er meer plaats is voor lege ruimte."