Duizenden mensen bezoeken middeleeuws festival in Kontich: van Vikingen tot ridders

Het verleden lokt veel kijklustigen. "Zaterdag hadden we een kleine 800 bezoekers, vandaag verwachten we nog meer volk. De interesse in geschiedenis is heel groot. Dat heeft voor een stukje te maken met populaire series als Vikings. Maar we horen ook veel verwijzingen naar "Het Verhaal van Vlaanderen". Mensen hebben daar iets gezien of gehoord en willen er meer van weten. Ideaal, want al onze 120 deelnemers staan open voor vragen. Ze weten alles over het historische beroep dat ze uitbeelden."

De organisator blikt halverwege de eerste editie al vooruit naar 2024. We komen zeker terug. We willen dit een jaarlijks feest van de re-enactment van de middeleeuwen maken. Hopelijk jaar na jaar met meer deelnemers, bezoekers, shows en spektakel."