Kinderen van ouders met jongdementie op kamp in Houthulst: "Dementie overkomt ons ook"

Twintigers Louise, Emmelien, Laura en Anouck leerden elkaar vorig jaar kennen tijdens het zomerkamp en de klik was er meteen. "Hier kunnen we gewoon ‘zijn’, zonder iets te moeten uitleggen. We begrijpen elkaar zonder al te veel woorden, omdat we allemaal hetzelfde meemaken. Dementie overkomt ons ook, maar het is niet altijd gemakkelijk om daar met anderen over te praten. Hier kan dat wel”, vertellen de jongeren.

De jongeren zien zichzelf niet altijd als jonge mantelzorgers, vertelt Krisje van de Liga. "Voor de jongeren is alles nog in beweging, hun identiteit is zich nog volop aan het vormen. Hier krijgen ze de ruimte om te groeien, te delen en samen te zijn."

Het kamp is gratis en wordt betaald door de Alzheimer Liga Vlaanderen.