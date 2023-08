Limburgs toprestaurant trekt naar Antwerpen: "Metropoolse stad past beter bij ons concept"

De jaren in Sint-Truiden waren voor Ayt ook zeer geslaagd. "Vooral in de weekends is het in Sint-Truiden heel druk, zelfs te druk voor onze kleinere onderneming. Ook voor speciale gelegenheden zijn we heel populair. Daarnaast zijn de lunches die we op zondag organiseren ook memorabel. Maar de gasten die we over de vloer krijgen zeggen vaak dat ze ons beter in een grotere stad zien en vinden dat we precies nog niet volledig ontdekt zijn. Dat heeft ons ook mede over de streep getrokken om naar Antwerpen te verhuizen", weet de topchef.