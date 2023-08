Moeder Lotte Kopecky is sprakeloos: "Ik kan het niet geloven, dit is een hele kersenboom op de taart"

Ook Anja zag een emotionele Lotte na de finish. "Natuurlijk doet dit iets met haar. Ik heb haar nog nooit zo emotioneel gezien. Dit was haar grootste droom nadat het vorig jaar mislukt was. Ik weet niet waar ze de kracht haalt. Trots is een understatement om uit te drukken hoe ik me nu voel. Ik vind het zelf jammer dat het nog niet tot mij doordringt wat ze een hele week in Glasgow heeft neergezet."