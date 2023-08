Niet genoeg geldige handtekeningen voor volksraadpleging over circulatieplan Zele

Op 29 juni gaven zes inwoners van Zele een verzoekschrift af bij de gemeentelijke administratie om een volksraadpleging af te dwingen over het nieuwe circulatieplan. Het bevatte 4.074 handtekeningen, ruim meer dan de 3.000 die wettelijk nodig waren. Maar na controle bleken er daarvan maar 2.529 rechtsgeldig te zijn.

“De voorbije weken heeft onze gemeentelijke administratie keihard gewerkt om zoveel mogelijk ondertekenaars te identificeren, in lijn met de aanbevelingen tot ‘mildheid’ van de hogere overheid. Er werden ruim 150 werkuren besteed aan die controle,” zegt burgemeester Hans Knop(CD&V). “Na schrapping van alle dubbele handtekeningen en alle andere criteria zoals de woonplaats en de leeftijd, bleven er nog 2.529 rechtsgeldige handtekeningen over. Daarmee is de wettelijke voorwaarde voor de organisatie van een volksraadpleging niet vervuld.”