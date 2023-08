Hitterecords gebroken in Marokko: voor het eerst meer dan 50 graden gemeten in Agadir

De Algemene Directie Meteorologie (DGM) voorspelt wel een kleine daling van de temperatuur in de komende dagen, met name in het noorden van het land.

Volgens de Europese dienst Copernicus was juli 2023 de warmste maand ooit op aarde. Het was gemiddeld 0,33 graden Celsius dan in juli 2019, de maand die tot dan het record had gevestigd. In Marokko was het dit jaar de vierde warmste maand juli sinds 1961.