Tiny Houses geplaatst in Huldenberg voor Oekraïense vluchtelingen

Vanaf 1 september kunnen alle Oekraïense vluchtelingen die vandaag in Huldenberg verblijven, terecht in nieuwe woonunits in de wijk Priesterdelle. De nieuwe woonunits of "Tiny Houses" zijn net geplaatst en worden komende weken volledig klaar gemaakt.

Voor burgemeester Danny Vangoidtsenhoven (Open VLD) is het belangrijk om op deze woningen in te zetten. "De kinderen van deze Oekraïense gezinnen bouwen volop hun leven op hier in Huldenberg. Ze gaan hier naar school en leren veel andere kinderen kennen. Op deze manier kunnen ze in Huldenberg blijven, maar hebben ze wel het comfort van een eigen huis."