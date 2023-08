Oldtimers en vliegtuigen in overvloed bij het Fly & Drive-in event in Diest

Ook de autoliefhebbers halen veel voldoening uit het event. "Als bezoeker herken je de oude modellen van vroeger en dat geeft een ontzettend warm gevoel", bevestigt Guy Bosschaerts, lid van Peugeotclub.

Zelf is Guy naar Diest gekomen met zijn trouwe Peugeot 301 C, een uniek exemplaar. "In België is er nog maar één andere auto van dit model. Maar de mijne is de enige die nog rijdt." Toch ontkracht Guy dat oldtimers niet meer betrouwbaar zijn om mee te rijden. "Intussen hebben onze auto's ook de nodige herstellingen ondergaan waardoor ik er niet snel autopech mee zal hebben. Het klopt wel dat je met deze auto niet meer op de autoweg moet rijden. Zulke snelheden kan de motor niet aan."