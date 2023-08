Overleden speler Franck Berrier op herbruikbare bekers bij KVO

De foto die op herbruikbare drinkbeker komt, is genomen in het Stade Vélodrome waar Berrier schitterde tegen zijn favoriete Franse club Marseille. "Een mooi eerbetoon voor een mooie voetballer. We zijn ervan overtuigd dat dit voor veel supporters een collector's item wordt", zegt KV Oostende. Berrier speelde 155 wedstrijden voor Oostende.