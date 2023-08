Parachutisten breken Belgische records tijdens skydive-event in Moorsele: “Vallen aan 300 kilometer per uur”

Grim Swinnen is de voorzitter van Skydive Flanders vzw die de vierdaagse organiseert. Skydive Flanders heeft een dropzone in Zwartberg (Genk), Schaffen (Diest) en Moorsele. Grim springt al sinds z’n zestiende en neemt ook nu deel aan de recordpogingen free flyen.

“Daarbij vliegen deelnemers met hun hoofd naar boven of beneden, en proberen ze tijdens de val figuren te maken. Bij de andere vorm, het formatie skydiven, vliegen de atleten op hun buik en maken ze meerdere formaties. Het grootste verschil zit in de valsnelheid. Die kan bij free fly oplopen tot 300 kilometer per uur. Bij het formatie-skydiven spreken we over 200 kilometer per uur.”