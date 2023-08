Partij van vermoorde Fernando Villavicencio schuift nieuwe presidentskandidaat naar voren

Fernando Villavicencio, voormalig journalist, werd drie maal in het hoofd geschoten. De aanval gebeurde in een school in hoofdstad Quito, waar de kandidaat een politieke meeting hielddie hem steunt. Na de aanslag werd hij zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis, waar hij stierf.

De 59-jarige Villavicencio, die volgens recente peilingen op ongeveer 13,5 procent van de stemmen kon rekenen, en daarmee op de tweede plaats stond, sprak zich regelmatig uit tegen de wijdverspreide corruptie in het Zuid-Amerikaanse land.

Sindsdien is in het grootste deel van Ecuador de noodtoestand uitgeroepen en president Guillermo Lasso heeft de georganiseerde misdaad ervan beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de moord.

Zes Colombianen zijn opgepakt en één Colombiaan werd vlak na de aanval gedood door de lijfwachten van de kandidaat.