Reclameborden voor Genk 'Vollebak Vennestraat' hangen op in Sint-Truiden: "We houden de Truienaren ook graag hier"

Wim Dries (CD&V), burgemeester van Genk, begrijpt zijn Truiense collega en is zelf ook verrast door de reclameborden in Sint-Truiden. "Wij dachten zelf ook niet dat er na het eerdere voorval nog reclame voor Genk in Sint-Truiden te zien zou zijn. Maar, we zien ook dat er vanuit Zuid-Limburg mensen naar Vollebak Vennestraat afzakken en ook burgemeester Kempeneers is meer dan welkom", zegt Dries. Kempeneers geeft op haar beurt aan dat ze misschien wel eens zal passeren in Genk, en dat Dries ook welkom is tijdens een wedstrijd tussen STVV en KRC Genk.