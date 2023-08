Zware brand in Ronse: burgemeester roept op ramen en deuren te sluiten

In Ronse, in Oost-Vlaanderen, is een zware brand uitgebroken bij een containerbedrijf in de industriezone. De rookpluim was tot kilometers verder in Anzegem, Oudenaarde, Kluisbergen en Doornik te zien. Volgens waarnemend burgemeester Patrice Dutranoit (CD&V) is de brand nog niet onder controle. Hij roept inwoners op ramen en deuren te sluiten. "De rook zou niet giftig zijn, maar het is beter geen risico te nemen."