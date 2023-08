Sint-Truiden herbeleeft gouden jaren '60 tijdens match tegen Anderlecht: oud-spelers geven de aftrap

Drie oud-spelers, Michel Vanderloop, Eddy Koens en Jean-Pierre Buntinx zijn uitgenodigd om de aftrap van de wedstrijd te geven. Na de wedstrijd hebben ze met fans en supporters gepraat en blikten ze terug op vroeger. De drie speelden zelf nog niet in het eerste elftal ten tijde van de iconische match van 1965, maar herinneren doen ze zich die periode wel. "Ik woon al 55 jaar in Sint-Truiden, heb 5 vijf jaar bij STVV gespeeld en supporter nu nog steeds", zegt Michel Vanderloop. "Dé match was altijd tegen Anderlecht, maar zo iconisch als in 1965 is het nooit meer geweest."

"Ik heb alleen maar mooie herinneringen aan de periode dat ik bij STVV voetbalde. We lachten heel veel en onze houding was niet zo professioneel", lacht Eddy Koens. "Het was één groot plezier. De supporters die aan de lichtmasten hingen en op het dak van de tribunes stonden in 1965, daar hoorde ik ook heel veel van toen. Het verkeersbord met daarop 'De Limburgers heten u welkom' hadden ze veranderd in 'De Limburgers eten u op'. Het publiek is nu veel rustiger."