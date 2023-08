Tentoonstelling in kasteel in Rekem toont 400 jaar geschiedenis van graafschap Reickheim

"We brengen ook religie en de religieuze gebouwen in Rekem onder de aandacht. Net als de munten die toen gebruikt werden. Een ander onderdeel bespreekt de stadsuitbreiding, de wallen en poorten van toen. Of herenhuizen die aan bepaalde voorwaarden moesten voldoen. We eindigen met wat er in de 20ste en 21ste eeuw is gebeurd in Oud-Rekem. Je kan er oude krantenartikels lezen. Dat Oud-Rekem in 2008 werd uitgeroepen tot mooiste dorp van Vlaanderen staat er uiteraard tussen", gaat Borghoms verder.