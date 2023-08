Treinsurfer die zichzelf filmt op rijdende trein ontsnapt aan politie

Het waren enkele fietsers op de fietssnelweg langs de spoorlijn Antwerpen-Gent die het tafereel opmerkten. Ze zagen rond 13.30 uur een jongeman aan een voorbijrijdende trein hangen. De treinsurfer was zichzelf aan het filmen met zijn smartphone.

Ze verwittigden de politie, die ter plaatse kwam. Maar die kon de man in de buurt niet meer vinden. In het station van Sint-Niklaas werd hij intussen opgewacht door enkele agenten, maar hij bleek al eerder van de trein gesprongen te zijn. De politie heeft er geen idee van wie hij is. Als hij toch nog geïdentificeerd wordt, kan hij een boete krijgen.