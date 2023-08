Twee jaar na machtsovername taliban zinkt Afghanistan weg in een allesverslindend moeras

De taliban zijn geen mannen van hun woord. Nog maar pas hadden ze in augustus 2021 de macht in Afghanistan opnieuw gegrepen toen ze in een persconferentie beloofden dat ze amnestie zouden verlenen aan wie voor de verdreven regering had gewerkt. Ze zouden de rechten van vrouwen respecteren alsook de persvrijheid. Geen enkele van die beloftes is gehouden. Er is alleen maar repressie, genderapartheid en veel armoede. Medewerkers van de vorige regering en veiligheidsdiensten, en vrouwen en meisjes betalen de hoogste prijs.