Uitverkocht Bastionfestival mikt op families, met #LIKEME, Camille en Metejoor

In het Limburgse Kinrooi vindt dit weekend het tweedaagse Bastionfestival plaats. Het festival mikt op families, met onder meer @LIKEME, Camille en Metejoor op de affiche én met “kinderdorp” vol springkastelen, zandbakken en animatie. De formule werpt haar vruchten af, want deze vierde editie is volledig uitverkocht.