Kijken naar vallende sterren vanaf het dak van jeugd- en cultuurhuis in Bocholt 

Een van de toeschouwers is Paul Thonissen. "In de hemel is er altijd wel iets te zien", vertelt hij. "Mijn interesse is gewekt toen ik met mijn vader naar vallende sterren ben beginnen kijken. Armand Pien vertelde toen over de Perseïden." Hij is ook lid van de sterrenclub in Bocholt. "Ze organiseren van alles. Hun thema-avonden zijn echt interessant en goed voorbereid. Daar steek je veel van op."