Vrouw aangereden door lijnbus in centrum van Gent

Bij De Lijn is te horen dat het ongeval rond 17.20 uur gebeurd aan het kruispunt van de Ham en de Keizer Leopoldstraat. Volgens de woordvoerder van De Lijn waren de hulpdiensten snel ter plaatse en konden ze snel de vrouw bevrijden. Ze zat namelijk geklemd onder de bus.



Nadat ze was bevrijd, is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. "Haar toestand is nog onbekend”, klinkt het bij de politie.