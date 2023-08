Zon en wolken spelen haasje over tijdens dit verlengde weekend

Morgenochtend is het halfbewolkt en grotendeels droog. In de loop van de dag vormt er zich stapelbewolking en kan er lokaal een bui vallen. Over het zuidoosten kunnen deze buien plaatselijk onweerachtig zijn. Over het westen daarentegen blijft het droog. De maxima schommelen van 23 graden in de Hoge Venen en 24 graden vlak aan zee tot 26 graden in het binnenland.

Maandagavond en - nacht blijft het wisselend tot zwaarbewolkt over het zuidoosten van het land met nog (onweerachtige) buien. Elders zijn er meer opklaringen en is het droog, met uitzondering van de kuststreek waar een buitje niet is uitgesloten. De minima liggen tussen 15 en 17 graden.