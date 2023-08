Zeven doden, onder wie baby van 23 dagen oud, bij Russische aanval op Cherson

Cherson is een van de vier regio's in Oekraïne die in september vorig jaar werden geannexeerd door Rusland, hoewel Rusland het slechts deels bezette. Het voorbije najaar heroverde Oekraïne een groot deel van de regio tot aan de Dnjeper.

Intussen ziet het ernaar uit dat Oekraïense troepen voet aan grond hebben gekregen op de linkeroever van de rivier, die wordt gecontroleerd door Rusland. Het is een kleine vooruitgang in het Oekraïense offensief dat over het algemeen stroef verloopt.