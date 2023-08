Kraakwoning in Ukkel volledig vernield door brand

In Ukkel woedde vannacht een zware brand in een huis waar 3 krakers wonen. "Om 2 uur 's nachts kreeg de noodcentrale verschillende meldingen binnen van een uitslaande brand in een huis in de Horzelstraat", vertelt woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw. "Bij aankomst zijn we meteen van buitenaf beginnen te blussen, omdat de vloer op de zolder instabiel was. Ook het dak hebben we gedeeltelijk moeten openbreken om zo goed mogelijk aan de vlammen te geraken. Het kostte drie kwartier om de brand te overmeesteren. Nadien zijn we nog blijven nablussen tot 5 uur 's morgens."

"De mensen die aanwezig waren in het huis hebben op tijd het pand kunnen verlaten. Niemand geraakte gewond. Zij worden nu opgevangen door de politie. Het huis zelf is volledig vernield", zegt Walter Derieuw.

Wat de brand heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk.