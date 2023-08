13-jarige jongen overleeft val van 30 meter in Grand Canyon

"We zijn ontzettend dankbaar voor het werk van iedereen daar. Twee uur is een eeuwigheid in zo'n situatie", laat de vader weten. Zaterdag wordt Wyatt ontslagen uit het ziekenhuis en wordt hij naar huis gebracht. "We hebben gewoon geluk dat we ons kind kunnen thuisbrengen in de voorstoel van een auto in plaats van in een kist", zei Brian nog.