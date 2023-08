Aantal intercitytreinen tussen België en Nederland wordt verdubbeld (en versneld) tegen 2025

Vanaf eind volgend jaar zullen er dagelijks dubbel zoveel intercitytreinen rijden tussen Brussel en Nederland: 32 in plaats van 16. Dat melden de spoorwegmaatschappijen NS en NMBS. Er komt een verbinding met nieuwe, snellere treinen die 16 keer per dag zullen rijden. Deze nieuwe verbinding komt bovenop een intercitytrein tussen Rotterdam Brussel, die ook 16 keer per dag zal rijden.