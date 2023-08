"Mijn garagist ontsmet nog altijd mijn wagen en vraagt daar geld voor. Mag dat wel?"

Jos is instructeur bij een rijschool en in volle coronatijd moest zijn auto voor en na de les volledig ontsmet worden. "Toen was dat volkomen normaal. Nu alle regels op de schop zijn en wij onze wagens al lang niet meer moeten ontsmetten, blijft mijn garagist dat doen, zelfs bij het onderhoud van mijn privéwagen, voor 15 euro extra op de factuur."

"Ik heb hem gezegd dat dat niet meer nodig is, maar hij heeft er geen oren naar. Zijn antwoord: Dat is nu eenmaal het beleid van de garage. Tja, dan kan hij geen 15 euro extra meer vragen. Dat is toch niet oké, ook al gaat het maar om 15 euro? Voor mij is het een princiepskwestie geworden."