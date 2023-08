Barbie-film ook een succes in China: "De feministische boodschap slaat aan bij Chinese jongeren"

Het is voor Amerikaanse films niet evident om op de Chinese markt te komen, volgens Roctus, omdat de Chinese regering een quotum heeft voor het aantal buitenlandse films die in China gespeeld mogen worden. "En zelfs als een film door die eerste selectie komt, wordt er vaak in geknipt en geplakt. Vaak zijn de films ook maar heel beperkt zichtbaar of mogen ze niet bediscussieerd worden."

Niets van dat bij de "Barbie"-film: de film wordt in veel cinemazalen gespeeld én er wordt ook druk over gesproken. Zelfs de Chinese staatsmedia zijn voorzichtig positief. "En op de Chinese IMDB (een filmrecensiewebsite, red.) schrijven ze dat ze blij zijn om eindelijk een film te zien die uiting geeft aan de strijd van vrouwen, dat zien ze niet vaak in China", vertelt China-onderzoeker Roctus.