Bergingswerken gezonken schip in Grembergen begonnen: "Nieuwsgierigen worden op afstand gehouden" 

In een volgende fase wordt het schip leeggemaakt en naar boven gebracht. "Het wordt dan ook leeggepompt. Pas daarna gaan we zien in welke staat het schip zich bevindt en mogelijk krijgen we dan ook duidelijkheid over wat er met de schipper en zijn honden is gebeurd." Zijn familie is intussen aangekomen in Grembergen. Zij zullen de berging ter plaatse volgen.

Voor de veiligheid, maar ook in het kader van het geheim van het onderzoek, heeft het parket beslist om de werken af te schermen van publieke nieuwsgierigheid. Daarom worden de jaagpaden en alle fiets- en wandelpaden in de omgeving afgesloten. Wellicht nog tot vrijdag zullen er ook geen schepen mogen passeren.