Boomkikker herovert groot deel van Limburg

"De boomkikker heeft echt een groot gedeelte van Limburg heroverd", vertelt Peter Engelen van Natuurpunt. "Rond de eeuwwisseling konden we hem maar in vier gebieden in Limburg vinden, maar stilletjesaan is de soort uitgeweken naar andere gebieden daar rond."

"In Maasmechelen bijvoorbeeld hebben we in het jaar 2000 amper 3 roepende mannetjes geteld, nu tellen we daar 200 roepende mannetjes. Maar in het Noordoosten van Limburg zit een nog veel grotere populatie, dat gebied strekt zich uit van aan de grens, via Bree naar Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem tot Maasmechelen en het Maasdal. In 2006 hebben we daar 15 roepende mannetjes, nu zitten er nu 3.000 tot 4.000 mannetjes."