Tweede hevige brand in gekraakt tankstation in Anderlecht

Al voor de tweede nacht op rij stond het pand in de Tweestationsstraat in brand. Dat bevestigt de Brusselse brandweer. Eergisteren was er een buitenbrand. Gisteren was er een uitslaande brand. "We troffen een felle vuurhaard aan die we bestreden hebben met vier brandslangen", vertelt woordvoerder Walter Derieuw.