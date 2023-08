Brand op scoutsterreinen in Zonhoven vermoedelijk accidenteel

De brandweer is gisterenavond uitgerukt voor een brand op de scoutsterreinen aan de Kneuterweg in Zonhoven. Enkele houten paletten stonden er in brand. De brandweer kon de brand blussen, maar een opslagruimte naast de paletten liep veel schade op. Niemand raakte gewond.

Er loopt een onderzoek naar de precieze oorzaak van de brand. Er wordt onderzocht of er kwaad opzet in het spel is. Volgens de eerste vermoedens van de brandweer gaat het om een accidentele brand.