CHECK - Ja, het was wel degelijk 50 graden in Agadir, waarom zeggen weerapps dan soms iets anders? 

In het kort? Sommige mensen trekken de berichtgeving over een hitterecord in de Marokkaanse badplaats Agadir in twijfel. Ze doen dat aan de hand van screenshots van online weerapps die een veel lagere temperatuur aantonen. Die screenshot zou dan moeten bewijzen dat het oorspronkelijke nieuwsbericht niet klopt.

Maar? Er werd wel degelijk een temperatuur van net boven de 50 graden opgemeten. Vanwaar dan de verschillen? Vaak delen mensen al een printscreen met daarop de temperatuur van een verkeerde dag. In het geval van Agadir gaan veel online beelden over zondag of maandag terwijl de recordtemperatuur op vrijdag gemeten werd. Een tweede belangrijk punt gaat over het verschil van werking tussen een weerapp en een meetstation. Weerapps doen een voorspelling op basis van weermodellen en online data en gaan over een grotere oppervlakte. Een weerstation geeft een exacte meting van de weersomstandigheden op een welbepaald ogenblik op een specifieke plaats en in deze spreekt de Marokkaanse meteorologische dienst van een recordmeting.