Chemiebedrijf 3M en Oosterweelbouwheer Lantis moeten van Vlaamse regering extra maatregelen nemen tegen verspreiding PFAS in Zwijndrecht

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) maant chemiebedrijf 3M en Oosterweelbouwheer Lantis aan om extra maatregelen te nemen tegen de verspreiding van de schadelijke stof PFAS in Zwijndrecht. Bij metingen in mei en juli zijn in de lucht in de Neerstraat verhoogde concentraties gemeten.