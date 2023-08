Geen Lotte Kopecky op Derny Event Wilrijk: "Ze had hier als wereldkampioene moeten staan, heel spijtig!"

Veel fans zakten af naar Wilrijk om de kersverse wereldkampioene aan het werk te zien en hier en daar hingen zelfs al spandoeken voor Lotte. "Het is heel erg dat ze er niet is", reageert een inwoonster uit Wilrijk. "Ze had hier als wereldkampioene moeten staan, maar ze moest blijkbaar naar een trouwfeest in Engeland. Ik maak haar agenda natuurlijk niet, maar het is toch wel heel spijtig."