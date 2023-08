Rusland voert voor het eerst gedwongen inspectie uit van cargoschip onderweg naar Oekraïne

Het is ook opvallend dat het schip onder de vlag van Palau vaart. Dat is een eilandengroep in de Stille Oceaan. "De eilandengroep heeft een nauw samenwerkingsverband met de Verenigde Staten. Die zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van Palau. In ruil daarvoor mogen de VS er een militaire basis houden. Wat Rusland hier nu precies wilde doen, is maar de vraag."