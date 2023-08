Nieuwe enkelbanden waarschuwen slachtoffers als dader in de buurt is

Demir benadrukt wel dat de nieuwe enkelbanden niet als wondermiddel mogen worden beschouwd.

“Nog te vaak zien we dat niet de juiste profielen worden gekozen. Onlangs beval de rechtbank een voorhechtenis van twee moordverdachten in hun eigen woning, of mocht een verdachte van een verkrachting die doodsbedreigingen uitte thuis zijn straf afwachten. Dat is Russische roulette spelen met het leven van slachtoffers. De nieuwe generatie enkelbanden is een stap vooruit, maar technologie kan niet alles oplossen. Er moeten in de wetgeving zeer duidelijke criteria zijn voor wie een enkelband kan krijgen.”