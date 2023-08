Fietser (47) in levensgevaar na ongeval in Ravels

Rond 16.30 uur is aan Vooreel in Ravels, in de Antwerpse kempen, een zwaar ongeval gebeurd. Een fietser uit Tilburg stond stil op het fietspad naast de rijbaan. Een automobilist, die in de richting van het centrum van Ravels reed, week af van de baan en knalde tegen het slachtoffer. Het is nog niet duidelijk hoe de wagen van de baan is afgeweken.