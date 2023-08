Slachtoffers van ongeval met kermisattractie in Wallonië buiten levensgevaar, onderzoek naar ongeval loopt

De attractie werd zondag al onderzocht door de politie. Een expert ontdekte dat het vergrendelingssysteem van de attractie stuk was. Volgens het parket worden er nu meer gedetailleerde analyses uitgevoerd om te bepalen wat dat defect heeft veroorzaakt. Zo wordt nog bekeken of het ongeval is gebeurd omdat de sluiting stuk was, of dat de sluiting is stukgegaan door het ongeval.